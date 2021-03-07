«Сила цветов»: Наталья Водянова в красном total look запечатлелась на лужайке с нарциссами

Звезда мировых подиумов, россиянка Наталья Водянова вместе с мужем и детьми живет в Париже, где уже вовсю бушует весна.

Модель вышла прогуляться по Булонскому лесу в красном пальто и юбке винного оттенка длиною миди.

В парке Багатель Наталья Водянова сделала прелестное фото на фоне клумбы с цветущими, ярко-желтыми нарциссами и поделилась им с подписчиками Instagram.

«Сила цветов. С наступающим», — подписала модель дышащий весной снимок.

Подписчики пришли в восторг от чудесного кадра. Они благодарят Наталью Водянову за поздравление и делают ей комплименты.

«Русская красавица», «Волшебная», «Вы невероятная, добро даже передается через экран», «Очень долго смотрела на фотографию! Вы, Наташа, гипноз», «Какая весенняя фотография, Наталья!» — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что красный – один из любимых цветов Натальи Водяновой. Она довольно часто выходит в свет в образах, состоящих из всех оттенков пурпурного. Звезда предпочитает выбирать трендовые и актуальные модели одежды, которые долго не выйдут из моды.

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