«Трехкратный папа»: Денис Глушаков показал новорожденную дочку от второй жены

Футболист, у которого есть две наследницы от первого брака, вновь стал отцом.

Расставшийся с громким скандалом со своей первой женой Дарьей, известный футболист Денис Глушаков вновь стал папой. Девочку спортсмену родила его вторая супруга, футболистка Ксения Коваленко.

Денис Глушаков поделился радостной новостью в Instagram, опубликовав снимок с новорожденной дочкой на руках.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Ксения Коваленко, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Денис Глушаков.

Поклонники футболиста тут же стали поздравлять его с прибавлением в семье.

«Так хет-трик считается, если в одни ворота, без обид. Поздравляю», «Ого! Поздравляю, Дениска! Три раза в одни ворота — это к счастью! Следующий будет сыночек», «Денис и Ксения, от всей души поздравляю вас с пополнением, здоровья Миле и Ксении, а ты ювелир-тигр», — высказываются в Сети.

Напомним, в первом браке Дениса Глушакова родились две дочери Лера и Саша, девочкам сейчас соответственно, девять лет и четыре года.

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