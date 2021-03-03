«В том числе и по алиментам»: футболист Денис Глушаков должен бывшей жене почти 42 миллиона рублей

Спортсмен не выполняет своих обязательств по разделу имущества и содержанию детей.

Скандальный развод футболиста Дениса Глушакова с женой Дарьей, случившийся осенью 2018 года, прекрасно помнят не только фанаты этого вида спорта. По версии Глушакова, он потребовал развода у супруги, уличив ее в неверности.

Затем ответный удар мужу публично нанесла Дарья. Она ворвалась в сауну, где он отдыхал, сняла видео и обнародовала его, чтобы обвинить в изменах уже его.

Пара долго делила имущество. Денис Глушаков пытался отобрать у жены двух дочерей, рожденных в браке. Еще осенью 2019 года Московский городской суд постановил, что капитан и полузащитник футбольного клуба «Химки» обязан выплатить бывшей жене компенсацию, связанную с разделом имущества.

К этому моменту долг Дениса Глушакова перед Дарьей составляет без малого 42 миллиона рублей.

«Он накопил долг перед бывшей женой в сумму 41 981 316,50 рубля. В том числе и по алиментам, и по разделу имущества», — цитирует свой источник, пожелавший остаться анонимным, ФАН.

Денис Глушаков счастлив в новых отношениях с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. Спортсмен познакомил избранницу со своими дочками Александрой и Валерией. Сообщений о свадьбе Глушакова пока не было, но судя по всему, он зарегистрировал брак с Коваленко.

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