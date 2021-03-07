«Яна – секси»: Кошкина блеснула наливной грудью, облачившись в черный жакет

В прошлом году появились слухи о том, что у Яны Кошкиной и Гарика Мартиросяна – роман. Телеведущая этот факт никак не комментировала, впрочем, шоумен тоже молчал. Но этот факт возмутил жену юмориста – Жанну Левину-Мартиросян, которая решила высказать свое мнение в защиту мужа.

В своем Instagram Яна поделилась свежим снимком, на котором позировала в черном жакете, блеснув наливной грудью. Образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой.

«Яна – просто секси! Очень красивая! Красотка! Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Кошкина сделала подарок своей маме. Брюнетка подарила ей автомобиль KIA стоимостью порядка двух миллионов рублей.

Напомним, популярность Кошкиной принесла роль в ситкоме «ЧОП». Кроме того актриса успешно совмещает съемки с модельным бизнесом.

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