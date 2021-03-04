С акцентом на декольте: Яна Кошкина в коралловом платье в пол со стразами появилась на «Жаре»

Музыкальный фестиваль «Жара Music» в прошлом году оказался в числе отмененных из-за коронавируса мероприятий. Но в этом году ограничения хоть и существуют, но они позволили Эмину Агаларову организовать pre-party «Жара Music Awards 2021» в Москве.

Ведущей мероприятия стала Юлия Барановская, а в числе гостей — многочисленные селебрити и музыканты: Любовь Успенская, Нюша, Григорий Лепс, Анита Цой и многие другие.

Среди знаменитостей была замечена и актриса Яна Кошкина. Звезда сериалов и шоу не стала изменять своему вкусу и выбрала яркий наряд, не оставивший ее незамеченной. Она облачилась в мерцающее стразами коралловое платье в пол с акцентом на глубокое декольте.

Красавица с удовольствием общалась с прессой, веселилась на дискотеке и позировала на камеру.

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