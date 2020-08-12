Принц Чарльз назвал Меган Маркл дерзкой и самоуверенной

В книге «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри раскрываются многие тайны королевской семьи

Многим поклонникам британской королевской семьи наконец-то стало известно, что принц Чарльз думает о жене своего младшего сына Гарри. Об этом написано в книге «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

«Дерзкая и самоуверенная» — именно так в книге принц описывает свою невестку Меган Маркл, сообщает английская газета Daily Star.

Еще до свадьбы у Маркл сложились теплые отношения с будущим свекром. Принц Чарльз буквально заменил Меган отца, на свадьбе именно он вел ее к алтарю. Родной отец девушки на торжество не приехал. С Томасом Марклом уже бывшая герцогиня Сассекская не общается много лет. По ее мнению, всему виной желтая пресса.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри, Меган и их сын Арчи покинули королевскую семью и переехали жить в Лос-Анджелес. Авторы «В поисках свободы» уверяют: принц Чарльз одобрил желание пары. Теперь он лично оплачивает расходы сына и дерзкой невесты. Недаром Маркл называет его «вторым отцом».