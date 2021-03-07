Модная звездочка: Лиза Галкина в брюках цвета тыквы с лампасами запечатлелась с Аллой Пугачевой

Максим Галкин в личном блоге обнародовал видео с Аллой Пугачевой и своими детьми Лизой и Гарри. Артист снял близких в радостный момент, когда они в хорошем настроении устроили домашние танцы.

Примадонна примерила яркое красное пальто, а ее младшая наследница не стала отставать по сочности красок от своей мамы. Девочка выбрала брюки палаццо цвета тыквы с лампасами.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» назвала этот оттенок в числе самых трендовых в сезоне 2021. Кроме того, ведущая говорила о том, что сейчас очень актуальны лампасы. По ее мнению, они всегда делают образ более интересным.

Белая футболка юной блондинки с граффити тоже оказалась модной. Белый цвет был также назван в числе самых главных тонов сезона. Ну а в качестве аксессуара девочка выбрала поясную сумку.

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