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Звездный гость

«Сделали ему светлую комнату»: переживший инсульт Алексей Янин пустил журналистов к себе домой

Актер уже пять лет прикован к инвалидному креслу. Мама Ольга делает все, чтобы он снова начал ходить и говорить, как раньше.

«Сделали ему светлую комнату»: переживший инсульт Алексей Янин пустил журналистов к себе домой
Алексей Янин. Фото: Globallookpress.com

Алексей Янин был перспективным актером. Ему легко давались самые разные роли. Обаятельный и привлекательный парень всегда привлекал женское внимание. Ему пророчили звездное будущее, но в 2016 году он перенес инсульт. Он в одночасье лишился много. Парень провел шесть часов на операционном столе, а потом два месяца пролежал в коме.

Целых полтора года он не мог двигаться, говорить и даже дышать самостоятельно. Материнская вера и помощь помогла ему начать говорить. Теперь он может даже сам держать в руках кружку.

Ольга Андреевна Янина пришла в студию передачи «Привет, Андрей!». Она является мамой популярного актера, который пережил инсульт. Женщина пустила журналистов домой к наследнику. Публика увидела, как он теперь живет.

«Всем передаем привет! Ну что, Леша? Первая твоя съемка после инсульта! Я надеюсь, что она не последняя», — заявила женщина.

Алексей Янин с женой, которая родила от него сына. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Конечно, жизнь у него прервалась, к сожалению, в 32 года. Мы теперь смотрим на жизнь до и после», — отметила Ольга Андреевна. «Я радуюсь, что он есть, что он рядом. Мы пережили момент, когда я каждый день понимала, что в любой момент могу его потерять. У меня была маленькая фотография пятилетнего Леши. Я держала ее на сердце все время. Я старалась дать ему энергию силу. Когда он очнулся, у меня было облегчение», — рассказала она.

«Мы сделали ему комнату светлую. Это куплена кровать, которая поднимается, опускается, меняет положения. Приходят специалисты: Физкультурник, логопед, массажисты», — поделилась мама артиста.

Мама заботится об актере. Фото: кадр из передачи «Привет, Андре!й»

«Это же не конец! Мы еще боремся. Я поставила цель, что мы встанем на ноги и начнем ходить», — заявила она.

Сам Алексей сказал, что своей маме хотел бы подарить алые розы, не меньше семи штук. Это растрогало женщину до слез. А его желание исполнил коллега по сериалу «Студенты» Владимир Стержаков.

«Прогресс фантастический за почти шесть лет», — отметил Малахов.

Алексей растрогал маму. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

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