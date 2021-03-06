Уже может назвать имя девочки, которая нравилась в детском саду: как борется за жизнь Алексей Янин

Мать актера Алексея Янина, который в 2015 году пережил инсульт, в программе «Близкие люди» на телеканале «Россия 1» заявила, что до конца своих дней продолжит бороться за жизнь любимого сына.

«У него лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось. Сын все понимает, все помнит. Он даже может назвать имя девочки, которая нравилась ему в детском саду. Говорит с трудом, а вот двигаться не может».

Ольга Янина

Как отметила Ольга Андреевна, сын живет с ней и мужем в загородном доме. Он ежедневно по несколько часов занимается. Эти упражнения позитивно влияют на развитие моторных навыков. По словам матери, к нему приезжают друзья и даже жена с ребенком. Летом актер много времени проводит на улице. Ольга Андреевна мечтает, чтобы сын однажды улыбнулся. Она помнит его лучезарную улыбку.

Ранее врачи ставили крест на Алексее Янине. Они говорили, что он уже никогда не вернется к прежней жизни, но мать поклялась не сдаваться до своего последнего дня.

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