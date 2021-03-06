Восточная красавица: Нетребко в парандже со стразами позировала в пустыне

Звезда оперной сцены отдыхает с мужем и сыном в Дубае.

Знаменитая оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отправились в отпуск. На этот раз местом отдыха звезд сцены стал Дубай. К слову, этой зимой здесь побывали многие отечественные знаменитости – певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Ксения Бородина, Анастасия Решетова, рэпер Тимати.

Фишкой нынешнего сезона в Дубае стали фотосессии в пустыне. Звездные красавицы, облачившись в арабские одежды и паранджу, позировали на песчаных волнах подобно восточным царицам. Анна Нетребко решила не оставаться в стороне и тоже устроила себе подобные съемки.

Дива облачилась в черную паранджу со стразами и, скромно потупив взор, позировала в пустыне.

«Ушла в пустыню», — подписала снимки звезда.

Подписчики наперебой принялись одаривать любимицу комплиментами. Кто-то даже сравнил ее с героиней сказок «1001 ночь» царевной Будур. Многие сочли, что арабский стиль Нетребко очень к лицу.

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