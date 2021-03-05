Шейх и дива: Нетребко с мужем, облаченным в арабскую кандуру и платок, прогулялась по Дубаю

Звезды мировой оперы прибыли на популярный курорт, чтобы провести здесь отпуск.

Оперная певица Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго после череды концертов отправились в отпуск. В качестве места отдыха звезды выбрали Арабские Эмираты. Здесь провели свои зимние каникулы многие отечественные селебрити, включая певицу Валерию с мужем Иосифом Пригожиным, Филиппа Киркорова с детьми, Тимати и других.

Нетребко в первый же день по прилете на море поспешила в торговый центр. Здесь она вместе с мужем оценила драгоценности. Прогулявшись по бутикам, звезды запечатлелись на память, и оперная дива поделилась снимком с подписчиками.

Юсиф Эйвазов, облаченный в мужскую национальную арабскую одежду – кандуру и платок на голове, подобно шейху, позировал у витрины с драгоценностями. Рядом с ним выбирала себе украшения оперная дива Анна Нетребко. Она облачилась в длинное платье вишневого цвета с геометрическим принтом. Муж с женой увлеченно рассматривали витрину.

А вечером Нетребко и Эйвазов отправились на ужин в фешенебельный ресторан «Парсу», расположенный в одноименной гостинице Дубая.

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