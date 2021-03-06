Пышные акценты: Лорак в комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте блеснула изгибами фигуры

42-летняя эстрадная дива Ани Лорак может себе позволить любые наряды – как стильный оверсайз, так и приталенные силуэты, подчеркивающие изгибы фигуры. Дело в том, что формам красавицы может позавидовать любая модель. Зная свои достоинства, певица старается выгодно их акцентировать, будь то вечерний выход или выступление на сцене.

Накануне Лорак приняла участие в концерте, посвященном празднованию 8 Марта. Звезда вышла на сцену в дуэте с рэпером Мотом в роскошном мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем пышные формы красавицы.

Изюминками наряда стали сразу несколько элементов: ниспадающие драпированные рукава, отрытая линия плеч и глубокое декольте. Кроме того, приталенный силуэт акцентировал внимание и на пышные бедра знаменитости.

Роскошные сценические наряды – это визитная карточка Лорак. Недавно в новом клипе звезда предстала в образе эстрадной дивы, облаченной в золотистое блестящее платье-бюстье в пол.

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