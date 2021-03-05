Отвезет на Мальдивы: Олег Газманов предпочитает дарить жене путешествия

Стильно одетые, стройные и подтянутые отец и сын Олег и Родион Газмановы появились на публике. Музыканты приняли участие в концерте «Объяснение в любви», который прошел в эту пятницу, 5 марта, в «Крокус Сити Холле».

В этот вечер много говорили о любви. Вспомнил о своем первом чувстве и Олег Газманов.

«Влюбился в третьеклассницу по имени Алла. Бил ее по голове портфелем. Однажды ей написал записку: «Я тебя л…», а она стуканула учительнице. Учительница меня пристыдила, и я разлюбил ту девочку», — поделился Олег Газманов.

Вокалист уже много лет счастлив во втором браке, с женой Мариной они воспитывают дочку. Любимую супругу Олег Газманов обожает баловать. В канун 8 Марта он рассказал, что лучший подарок для Марины — это путешествие.

«Подарком была поездка во Флоренцию, теперь хотим на Мальдивы. Но самое необычное путешествие — это в Крым. Мы ездила на гору Медведь, где была огромная поляна цветущих крокусов. Марина была в восторге, много там фотографировалась», — рассказал Олег Газманов.

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