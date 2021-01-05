«Не лениться!»: Олег Газманов предпочел активный отдых на Карибских островах

Певец Олег Газманов в новогодние праздники улетел из холодной Москвы к солнечным Карибам. Несмотря на роскошный отдых, знаменитость старается не баловать себя сытными блюдами шведского стола. Газманов даже в праздники не забывает про спорт и здоровый образ жизни. А поддерживает его в этом друг и коллега Владимир Сычев. Об этом Олег Михайлович сообщил в личном аккаунте.

Артисты записали совместное видео, в котором похвастались мотивацией к физическим упражнениям. Свой настрой Газманов и Сычев подтвердили видами спортивного инвентаря. Помимо красочных пейзажей Карибских островов, в ролике можно было разглядеть разноцветные гантели и гири.

«Отдых+спорт с прекрасным артистом Владимиром Сычевым. Всем на спорт — не лениться!» — написал Газманов в комментариях к видео.

Сычев присоединился к словам коллеги и пожелал своим поклонникам не забывать в праздники о здоровье:

«Отдых отдыхом, а занятия спортом никто не отменял. Мы с Олегом Михайловичем за здоровый образ жизни. Чего и вам всем желаем!»

Однако не все подписчики оценили старания артистов. Некоторые из фанатов и вовсе обвинили знаменитостей в лицемерии:

«Бедные наши. Одни на Мальдивах, другие на Бали, а самые патриотичные аж до Карибов добрались», «Ну вот, а то не на что жить», «Почему не в Крыму, Олег?»

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