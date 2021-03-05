Они возвращаются: реалити-шоу «Дом-2» объявило о перезапуске проекта этой весной

Легендарный проект «Дом-2» все-таки будет возрожден. Телестройка начнет функционировать уже этой весной.

В официальном аккаунте реалити-шоу в Instagram объявлено о начале кастинга. Проект ищет новых участников и будущих ярких звезд.

«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу «Дом-2» возвращается! — написано на страничке официальной группы проекта. — Стань новой звездой! Осуществи свои самые заветные мечты! Пройди кастинг и стань легендой!»

Напомним, проект «Дом-2» не выходит в эфире ТНТ с первого января этого года. Полтора месяца на Поляне оставались ждать своей участи четырнадцать ярких участников телестройки — семь крепких влюбленных пар. Однако в середине февраля ребят попросили освободить домики и дали два дня на отъезд с Поляны.

Участники реалити-шоу признавались, что были шокированы таким поворотом событий, и заявляли, что вряд ли вернутся на проект, даже если их позовут. У всех героев телестройки развиты соцсети, которые позволяют им иметь неплохой доход. Между тем, не исключено, что в новом «Доме-2» старые герои все-таки появятся.

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