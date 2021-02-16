Двое суток на переезд: участников «Дома-2» попросили съехать с Поляны

Ну вот теперь, кажется, «Дом-2» окончательно прекращает свое существование. Последний эфир проекта состоялся тридцатого декабря 2020 года. Но между тем, действующие участники телестройки все эти полтора месяца жили на Поляне в обустроенных домиках и ждали, когда же у шоу появится новый хозяин. Судя по всему, переговоры с другими телеканалами и площадками результата не дали.

В этот вторник, 16 февраля, на проекте состоялось собрание, во время которого парням и девушкам сообщили, что они должны освободить помещение.

Как сообщает телеграм-канал Super.ru, сейчас бывшие участники «Дома-2» экстренно вынуждены искать жилье. Съехать с Поляны они должны в ближайший четверг.

Напомним, еще недавно сообщалось, что «Дом-2» будет показывать телеканал СТС «Love». О своем желании выкупить права на проект сообщал создатель телестройки, продюсер Валерий Комиссаров.

Но судя по всему, этим планам сбыться не суждено. По крайней мере, в обозримом будущем.