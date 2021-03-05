«Невеселые песни невеселого человека»: Юрий Стоянов высказался о своем дебютном альбоме

Далеко не все поклонники творчества Юрия Стоянова знают, что он еще и прекрасный музыкант. Шоумен решил расширить горизонты и записал дебютный альбом под названием «Где-то».

О нем он расскажет во время передачи «Однажды», которая выйдет на телеканале НТВ в ближайшее воскресенье, 7 марта.

«Это такие невеселые песни невеселого человека. Но я бы не назвал их угрюмыми или очень грустными. Они такие, как моя жизнь», — поделился Юрий Стоянов.

Кроме альбома, Юрий Николаевич расскажет о работе над сериалом «Марлен», в котором он сыграл роль следователя. Ироничный детектив НТВ покажет 8 марта.

В программе «Однажды» речь пойдет и еще об одном ярком дебюте. Певица Лолита Милявская сыграла главную роль в спектакле «Женитьба», который поставил Юрий Грымов.

Помимо Лолиты Милявской, в предпраздничном выпуске «Однажды» появятся и другие звездные дамы. Лера Кудрявцева, Любовь Успенская, Ирина Горбачева, Регина Тодоренко, Диана Арбенина и другие поделятся своими правилами жизни.

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