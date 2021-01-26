«Она такой же перфекционист, как папа»: Стоянов объяснил, почему у 17-летней дочери нет женихов

Наследница Катя появилась на свет в 2003 году от третьей жены артиста.

Известный телеведущий и артист Юрий Стоянов заявил, что его дочь Екатерина от третьего брака не стремится рано выйти замуж. Женихов у девушки нет и пока на горизонте они не предвидятся.

«Она такой же перфекционист, как папа. Дочь абсолютно посвящает себя выбранному делу. Сейчас Катя учится в одном из московских вузов». Юрий Стоянов

Как отметил Юрий Стоянов, у них в доме нет никакой прислуги, горничных и садовников, как некоторые поклонники его творчества могут подумать. Он обычный человек без каких-либо барских замашек. Если надо, то всегда готов почистить, к примеру, дочери обувь, сообщает «СтарХит».

Напомним, что от первого брака у Юрия Стоянова есть два взрослых сына — Николай и Алексей. Третья супруга Елена Стоянова подарила ему дочь. Причем у женщины есть еще две свои дочери от предыдущих отношений. У Юрия Стоянова с девушками сложились прекрасные отношения.

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