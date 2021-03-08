«Этот праздник должен быть каждый день»: Макарский поздравил женщин с 8 Марта

Антон Макарский поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта. Актер отметил, что такой праздник должен быть каждый день, а не только раз в году. Прекрасной половине человечества в этот день он пожелал счастья, мира, процветания и любви.

«Дорогие женщины! Позвольте вас поздравить с замечательным весенним праздником – Международным женским днем. Год от года в этот день повторяю приблизительно одни и те же слова о том, что этот праздник должен быть каждый день, а не только 8 Марта. Понимаю, что это слишком высокая планка, но в этот праздничный день хочется пожелать нам, мужчинам, помнить об этом и всеми силами стремиться к тому, чтобы устраивать вам праздники, дорогие женщины, как можно чаще, невзирая на день календаря», — сказал Макарский.

больше по теме Антон Макарский обозначил правила для желающих встречаться в будущем с его дочерью Ребенку популярного певца еще всего шесть лет.

Напомним, что вот уже 18 лет актер состоит в браке с Викторией Макарской. Пара воспитывает двоих детей – Марию и Ивана.

Смотрите также: