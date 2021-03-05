Цветущая и счастливая: Стриженова в синей клетчатой кепке позировала с букетом мимоз

Знаменитая телеведущая уже получает приятные комплименты к 8 Марта.

С наступлением весны звездные модницы поспешили обновить свой гардероб сезонными трендовыми вещами. И накануне Стеша Маликова отправилась на прогулку в стильной пальто-рубашке в розовую клетку.

Тренд на клетку поддержала и Екатерина Стриженова. Актриса и телеведущая появилась на улице в кепке из синего тартана и таком же платье. В качестве верха модница предпочла синее пальто. В руках звезда экрана держала роскошный букет цветов.

«Носом в букет!!! #пахнетвесной. Кто знает, как лучше сохранить мимозу пушистой? Старые рецепты про горячую воду почему-то не работают!» — написала звезда.

Подписчики оценили аутфит своей любимицы, а также поспешили с советами о том, как продлить свежесть мимоз в домашних условиях.

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