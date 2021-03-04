«Нам все неймется»: Соловьев показал, как проводит время с Бузовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и телеведущая Ольга Бузова в прошлом году выступали в шоу «Ледниковый период». К международному женскому дню продюсер проекта Илья Авербух решил сделать новый формат шоу и пригласил пары принять участие. Теперь они вновь тренируются вместе. Снимками с занятий в своем Instagram поделился спортсмен. С Ольгой они занимались несмотря на поздний час.

«На часах 2:00 ночи, а нам с Бузовой все неймется. Несколько раз прошли номер целиком, вспомнили еще один, попробовали несколько поддержек, но нам все мало», — написал Соловьев.

Напомним, в январе Бузова отметила свое 35-летие. По случаю юбилея поющая ведущая организовала масштабную вечеринку в столицу, на которую были приглашены многие селебрити. Сразу после этого она объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

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