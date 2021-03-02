«Первая»: Ольга Бузова в мятном костюме и на шпильках появилась на передаче «Модный приговор»

Ольга Бузова постоянно стремится покорять новые вершины. Она любит попробовать силы в разных сферах. Так, в прошлом году девушка покорила лед, а после расставания с Давидом Манукяном она занялась боксом. Несмотря на то, что телеведущая переживает новую драму в личной жизни, она остается профессионалом и старается продолжать работу, в каком бы настроении ни была. За минувший месяц она успела выпустить новую песню и появится на разных телепередачах.

Благодаря работе Ольга часто примеряет новые наряды. В кадр она всегда выходит в новом образе. С наступлением весны девушка все чаще стала носить платья. Также она регулярно экспериментирует с имиджем. 2 марта телеведущая стала интриговать поклонников, публикуя кадры из гримерки. Она облачилась в брючный костюм салатового цвета с черным топом.

«Даже не представляете, в какой программе я сегодня снимаюсь», — заявила звезда.

А позже Бузова переоделась в мятный костюм с жакетом оверсайз и укороченными брюками. Туфли на шпильке и гладкая прическа дополнили ее лук. Она прошлась по студии «Модного приговора» и даже посидела в кресле ведущего Александра Васильева.

«Узнаете? Да, да, да! Снова первая на Первом приехала на съемки „Модного приговора“. Александра пока нет. Пунктуальность — вежливость королей. Опробуем местечко ведущего — прекрасно! Я впервые нахожусь в этой студии. Это мега эксклюзив!» — похвасталась девушка.

Потом Ольга выступила со своим коллективом. Она исполнила хит «Розовые очки», заставив танцевать Васильева и Еву Польных. «Танцуют под Бузову», — гласит подпись к видео. Потом артистка запечатлелась с ведущим передачи.

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