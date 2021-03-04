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Модница: Лиза Галкина в лавандовом трикотажном костюме и сумочкой на поясе погуляла по замку

Семилетняя дочка Аллы Пугачевой выбирает трендовые наряды.

Модница: Лиза Галкина в лавандовом трикотажном костюме и сумочкой на поясе погуляла по замку
Лиза Галкина с папой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева и Максим Галкин занимаются воспитанием двоих детей, семилетних Лизы и Гарри. Ребята учатся в первом классе, отлично играют на фортепиано, а также изучают французский, на котором могут свободно говорить. Кроме того, у каждого из наследников есть свои интересы. Например, Гарри обожает собирать лего, выжигать по дереву или помогать отцу по дому, выполняя мужскую работу.

Лиза Галкина растет настоящей модницей. Девочка периодически устраивает дома дефиле, наряжаясь в самые разные платья и костюмы, иногда даже мамины. Дочка Пугачевой знает, что сейчас остромодным трендом являются лампасы, и давно облюбовала их.

На этот раз юная модница прогулялась по замку в лавандовом трикотажном костюме, на джоггерах которого виднелись белые лампасы.

Кроме того, у Лизы на поясе висела сумочка – такой аксессуар уже несколько сезонов не выходит из моды.

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