В стиле нуар: Глюк’oZa устроила дефиле в трендовом платье-трубе с открытой спиной

Певица выбрала модный наряд, дополнив его браслетами и лодочками.

Признанный фэшн-эксперт Эвелина Хромченко регулярно помогает модницам с экранов телевизоров ориентироваться в трендах. Не так давно ведущая шоу «Модный приговор» показала, каким выглядит самое модное трикотажное платье сезона. Это длинное, слегка прилегающее платье фасона «труба» с самыми разнообразными вариантами декольте. Хромченко еще назвала его чехлом.

Многие знаменитости поспешили пополнить гардероб трендовой моделью. Уже отметилась в платье-трубе Анастасия Решетова, Юлия Михалкова, Ксения Собчак. Вслед за ними выгуляла свой наряд и певица Глюк’oZa. Звезда устроила дефиле в стиле нуар, облачившись в платье трендового фасона с бадлоном спереди и открытой спиной сзади.

Помогли моднице обыграть платье и вывести его в вечерний стиль сразу несколько приемов: аксессуары в виде металлических браслетов, туфли-лодочки и укладка.

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