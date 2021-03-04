Бородина в татуированном бежевом лонгсливе и кожаных брюках порассуждала о самоценности женщины

Телеведущая затрагивает острые вопросы межличностных отношений не только в ток-шоу на ТНТ, но и в личном микроблоге.

Экс-ведущая реалити «Дом-2» на канале ТНТ Ксения Бородина продолжает строить карьеру на телевидении. Девушка вместе с Ольгой Бузовой ведет ток-шоу «Бородина против Бузовой», а также мейковер-проект «Перезагрузка». И за эти году познакомилась со множеством личных историй простых женщин, которым важно угодить мужчине, идя на поводу его прихотям.

Бородина считает, что любовь не зависит от толщины женской талии или объема бюста, длины волос или ресниц. И переделывая себя под лекала, которые предложил мужчина, ставя ультиматум «или переделываешь, или брошу», девушка теряет себя и свою ценность.

«Ни одна самодостаточная, любящая себя женщина не будет меняться ради кого-то, только ради себя, если этого хочет она», — заметила звезда экрана.

Сама Ксения неоднократно опровергала слухи о том, что ложилась под нож хирургов или делала губы. Девушка подчеркивает, что красотой ее наградила природа. На снимке, которым она снабдила свое рассуждение, красавица предстала в лонгсливе с татуировками и кожаных брюках.

Подписчикам откликнулась поднятая Бородиной тема, многие пожелали высказаться в комментариях.

«Меняться стоит только ради себя», «Если меняться ,только для себя любимой», «Я с таким жила пять лет. И наивно верила, что так надо. Нет ничего хуже психологического абьюза. Но пройдя это, я смогла об этом говорить открыто и нашла свое счастье», «Любовь это… любить и недостатки…», — написали некоторые.

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