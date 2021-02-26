В маминых Prada: пятилетняя дочка Бородиной и Омарова устроила модный показ

В семье телеведущей Ксении Бородиной — двое детей. Старшей Марусе уже 11 лет, младшей Теоне — 5. Девочки растут очень дружными и обожают друг друга. Кроме того, у каждой из них есть свои увлечения и таланты. Например, Маруся занимается художественной гимнастикой и радует родителей успехами.

Малышка Теона ходит на развивающие занятия. Кроме того, девочка обожает периодически примерять мамину одежду — телеведущая обладает внушительной гардеробной с брендовыми вещами, и юная леди просто не может устоять перед тем, чтобы не примерить что-то красивое.

На сей раз Теона облачилась в монохромный аутфит – белый дутый пуховик и культовые ботинки Prada в тон. Увидев наряженную дочку, Бородина воскликнула:

«Ты огонь!» — с восторгом заметила мама.

Ботинки девочке оказались невероятно велики и полностью закрывали коленки. Но это не помешало Теоне продефилировать по комнате перед мамой.

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