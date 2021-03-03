«Работала до седьмого месяца»: Софья Эрнст снималась беременной в сериале «Угрюм-река»

В столичном кинотеатре «Пионер» в эту среду, третьего марта, состоялась премьера киноверсии нового сериала «Угрюм-река».

Свою работу представляли режиссер картины Юрий Мороз и актеры, занятые в фильме. В их числе и Софья Эрнст, сыгравшая в сериале дворянку Нину Куприянову. Во время премьеры супруга Константина Эрнста раскрыла пикантную деталь.

«Во время съемок я забеременела, работала до седьмого месяца», — поделилась актриса.

Рассказала Софья Эрнст и о глобальной задаче, которая стояла перед ней на съемочной площадке.

«Была задача делать не костюмное кино, а современное — с большим количеством страстей. Моя героиня из дворянской семьи, у нее близкие отношения с папой. И по мере взросления в ней раскрываются отцовские качества», — отметила Софья Эрнст.

Напомним, Первый канал начнет показ шестнадцатисерийной исторической драмы «Угрюм-река» 9 марта. Фильм снят по известному одноименному роману Вячеслава Шишкова, который повествует о событиях конца 19 – начала 20 века в Сибири.

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