«Съемки стартовали»: Мороз решил превратить «Угрюм-реку» в сериал

Классическое произведение раскроется с совершенно неожиданной стороны.

Знатоки советского кинематографа и люди старшего поколения прекрасно знают этот фильм, снятый режиссером Ярополком Лапшиным. В его основу лег одноименный роман, написанный Вячеславом Шишковым. С даты выхода этой картины в 1968 году прошло более полувека, но классика остается классикой, а потому всегда актуальна.

Кинематографисты не могли остаться в стороне. И, несмотря на то, что в книге на первый план вынесена классовая борьба, повторное обращение к этому богатейшему материалу должно было когда-нибудь состояться вновь. И вот, наконец, вскоре мы сможем увидеть новое прочтение этого мощнейшего произведения.

В чем отличие новой версии «Угрюм реки» от классики?

Экранизация станет достаточно вольной интерпретацией романа и не будет полностью следовать классическому тексту. Вопрос классовой борьбы, которая была так понятна и близка предыдущему поколению, уже не актуален в наше время, поэтому характеры и поступки героев в новом фильме будут раскрыты с совершенно другой стороны. На первый план выйдут личные взаимоотношения, а заодно появится некая мистическая составляющая.

— Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю, — рассказал режиссер будущей картины Юрий Мороз.

О чем роман «Угрюм-река»

Все действие захватывает большой промежуток времени и начинается в конце XIX века. Главным героем становится младший из трех поколений Громовых, Прохор. Его дед Данила, мелкий скупой лавочник, на смертном одре признался сыну, что все свое немалое состояние он нажил, разбойничая на большой дороге.

Сын Данилы, Петр, несентиментален. Оставив отца, он глухой ночью отправляется за кубышкой с сокровищами, которые отец закопал в лесу. Вместо того чтобы уважить последнюю волю отца и пожертвовать драгоценности на помин, как расплату за загубленные души, Петр вкладывает кровавые деньги в свое дело и преуспевает.

Его состояние растет, дело ширится, его знают и уважают. Когда приходит время, он передает дело в руки сына, Прохора, у которого уже с молодости проявилась предпринимательская жилка.

Чистый душой молодой парень, желающий добра всем вокруг, начинает свой путь делового человека. Но цена, которую ему придется заплатить за процветание, непомерно высока: потеря рассудка, а потом и жизни. Прохор станет тем, кому придется расплачиваться за кровь, пролитую его дедом.

Трагедия главного героя и история освоения человеком Сибири – вот основные вехи будущего фильма. Прохору Громову предстоит возвести город в тайге, построить производство, попытаться упорядочить жизнь вокруг себя и устроить свою личную жизнь. Но все его усилия идут прахом. Почему – увидим в сериале.

— Обратной стороной его деловитости стало то, что? по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он из молодого человека, мечтающего «построить город Солнца», превращается в монстра», — так говорит о главном герое режиссер.

Что мы знаем о создателе будущего фильма

Юрий Мороз уже зарекомендовал себя как режиссер, которому подвластны экранизации в любых жанрах. Любители фантастики вспомнят его «Подземелье ведьм» 1990 года, когда еще не было особых спецэффектов, знатоки Бориса Акунина наверняка смотрели «Пелагия и белый бульдог», а те, кто отдает предпочтение детективным историям? уж точно не прошли мимо «Каменской» — три сезона этого популярного сериала режиссерское кресло занимал именно Юрий Мороз.

Экранизация классики тоже не будет внове для этого режиссера: в 2009 году Первый канал показал восьмисерийный фильм Юрия Мороза «Братья Карамазовы». Теперь режиссер вместе со студией «Русский проект», возглавляемой Денисом Евстигнеевым, занимается производством шестнадцатисерийного фильма «Угрюм-река», который будет показан так же на Первом канале.

Среди актеров узнаваемые лица

Роль сибирского купца Петра Громова, твердо стоящего на ногах исполнит Александр Балуев («Спецназ», «Антикиллер», «Офицеры», «Демон революции»).

Разбитную Анфису, роковую женщину семьи Громовых, сыграет Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза», «Черновик»)

Еще одна женская роль – Нины, жены Прохора – досталась Софье Эрнст («Таинственная страсть», «Содержанки», «На острие»)

А в образе Прохора Громова предстанет Александр Горбатов.

Проект обещает быть очень сложным в исполнении

В романе множество сцен, разыгрывающихся в дикой природе. И это не только летние, это и зимние съемки. Создатели сериала сами не знают, сколько экспедиций понадобится, чтобы снять весь нужный материал «на натуре». Планируется шесть, но может случиться так, что их будет больше. Три локации будут снимать на воде, а это – дополнительные сложности.

— С точки зрения логистики, это самый сложный проект, на котором мне доводилось работать, – рассказывает Юрий Мороз. Сроки для производства фильма очень сжаты, но режиссер надеется все успеть.

Со съемочной группой «Угрюм-реки» в тесном сотрудничестве выступит Киноконцерн «Мосфильм». У него будет арендована часть операторской техники, а также авторы сериала рассчитывают на богатейшие мосфильмовские кладовые костюмов. Постпродакшн тоже в основном планируется проводить на «Мосфильме». Там же планируется озвучивать и монтировать материал.

Когда же все будет готово?

По словам режиссера, съемки начинаются в июле и продлятся до середины зимы. А все работы по последующей обработке фильма планируется завершить к осени 2020 года.

Портал Teleprogramma.pro вместе с режиссером надеется, что все пройдет без сучка и задоринки, и мы сможем вскоре увидеть интересное и качественное кино.