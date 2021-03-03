«Выше трусики, выше»: Седокова в бикини запечатлелась на берегу моря

На днях певица попала в скандал.

Последние дни жизнь Анны Седоковой буквально бурлит новыми впечатлениями. Недавно она представила песню и клип «Нам пора расстаться». А накануне со скандалом покинула студию программы Максима Галкина. Ей не понравился сюжет о прошлых отношениях, который подготовили специально для этого выпуска. В своем Instagram артистка также высказалась на этот счет.

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла», — написала Седокова.

Текст певица сопроводила снимком, на котором позировала в бикини на берегу моря. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Все правильно сделала! Выше трусики, выше! Имеет право на личную жизнь! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал баскетболист Янис Тимма.

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