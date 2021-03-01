Анна Седокова ушла из студии программы Максима Галкина, возмутившись сюжетом о себе

Певица Анна Седокова со скандалом покинула студию программы «Сегодня вечером» на Первом канале, которую ведет телеведущий Максим Галкин. В эфире показали сюжет о ее прошлых связях. Как известно, у нее трое детей от трех разных мужей. После просмотра сюжета Седокова вспылила.

«Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае — это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами». Анна Седокова

Как отметила Седокова, она не была обязана жить всю жизнь с пьющим мужчиной. По ее словам, сюжет получился некрасивым и он оскорбляет ее. Максим Галкин попытался сгладить ситуацию. Он заявил, что вся страна до сих пор обсуждает браки его жены, певицы Аллы Пугачевой, и в этом нет ничего страшного.

После юморист предложил послушать свекровь Седоковой, маму ее нынешнего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В ответ на это исполнительница заявила, что мать ее мужа — самый святой человек и после такого сюжета говорить о маме мужа неправильно. После этого Седокова демонстративно встала и покинула студию.

Напомним, что в прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ради нее он ушел из предыдущей семьи, оставив жену с ребенком.

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