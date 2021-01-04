«Девочки прекрасно развиты»: Алена Ашмарина из «Дома-2» рассекретила имена дочерей-близнецов

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина второго января вновь стала мамой. Блондинка родила двух девочек-двойняшек. И теперь у Алены четыре дочери!

Дома маму и младших сестренок ждут старшие наследницы Ашмариной Патрисия и Алиса, появившиеся на свет от разных отношений экс-участницы «Дома-2». Всех четверых дочерей Алена будет воспитывать одна, ведь с отцом новорожденных двойняшек она рассталась еще в начале беременности.

Примечательно, что близнецов Ашмарина родила сама, даже без анестезии. Оценив состояние роженицы, врачи пришли к выводу, что операция кесарева сечения не нужна. Новорожденные девочки появились на свет абсолютно здоровыми.

«Девочки прекрасно развиты. Сейчас просто смотрят, как они набирают вес. Скоро нас отпустят домой», — поделилась Алена Ашмарина в сторис Instagram.

Она рассказала, что решила назвать одну из девочек Арианой, а другую – Авророй. Вес первой при рождении составил 2860 граммов, рост – 47 сантиметров. Аврора чуть меньше сестренки, ее вес — 2420 граммов, а рост – 46 сантиметров.

«Я лежала под капельницей и слезы текли по моим щекам, — добавила Алена Ашмарина. — Наверное, именно в этот момент я успокоилась и поняла, какое чудо со мной произошло».

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