«Надеюсь, это не деменция»: Стас Садальский ответил унизившей его Татьяне Васильевой

Блогер заявил, что актриса ничего не понимает в том, что сегодня происходит в Интернете.

Известный блогер и актер Стас Садальский отреагировал на интервью Татьяны Васильевой, в котором она, в том числе, нелестно отозвалась и о нем. Когда-то знаменитости были очень дружны, Садальский был вхож в дом Васильевой, но теперь все иначе.

Татьяна Григорьевна заявила, что Садальский предал актерскую профессию, и она не понимает, кто он сейчас. При этом она назвала аудиторию блогера в Instagram «зрителями низкого уровня».

«Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в «Инстаграме», ни в ютубе, поскольку Интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники», — написал Стас Садальский в Instagram.

Что касается фраз, задевших самого Садальского, то к ним он готов отнестись снисходительно, принимая во внимание возраст дивы — Васильевой на днях исполнилось 74 года.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису», — заключил Стас Садальский.

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