«Не храню фотографии со съемок»: Станислав Садальский назвал свою любимую роль в кино

По словам актера, у него нет культа любимого фильма.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал свою любимую роль в кино.

«У меня нет культа себя любимого. Не храню фотографии со съемок. Моя любимая роль в кино была в комедии Владимира Зайкина «На кого бог пошлет». Мы там сыграли главные роли с Ларисой Удовиченко. Она, кстати, тоже считает роль в этом фильме своей лучшей». Станислав Садальский

Также актер высказался о фотографии, которая ранее появилась на его страничке в Instagram. На кадре он совсем еще молодой. Многие поклонники посчитали, что в тот момент он снимался в картине «Бедная Маша».

«Это я в Воронеже на балконе. «Бедная Маша» снималась позже. Я в это время учился в ГИТИСе. Но таким я и был в фильме «Бедная Маша». Уже позже стал толстеть», — заметил актер.

Фильм «На кого Бог пошлет» вышел на экраны в 1994 году. Кстати, эпизодическую роль студента в этой картине сыграл актер Константин Хабенский. Это была его первая роль в кино.

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