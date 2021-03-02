«За талант уже давно ничего не получишь»: Васильева одобрила романы актрис и режиссеров

В своих интервью народная артистка РФ Татьяна Васильева с удовольствием рассказывает о том, что у нее был 13-летний роман с художественным руководителем Московского академического театра сатиры Валентином Плучеком. Этой связи долгое время не мешало ни замужество актрисы, ни брак режиссера. По словам женщины, она не могла не отблагодарить постановщика за то, что он ставил ее на главные роли в большое количество спектаклей.

«Его я вспоминаю чем дальше, тем с большим благоговением. И вообще, просто я ему так обязана!» — призналась Васильева в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», отметив, что даже готова была родить от худрука.

Рассуждая о своей карьере, 74-летняя Татьяна Григорьевна не может представить, что было бы, если бы ей не попался режиссер, которому она так понравилась. Свой любовный роман она напрямую связывает с желанием актрисы развиваться и получать новые роли.

«Как можно состояться и игнорировать предложения режиссера?! Это условие этой профессии. Тем более, что это величайший режиссер», — говорит артистка.

Ей напомнили про западное движение #MeToo, когда актрисы выступают против режиссеров и продюсеров, которые домогались до них, используя свое влияние в индустрии. Васильева отметила, что она нормально относится к подобной ситуации и считает, что девушка не должна «строить из себя», когда режиссер действительно может дать ей многое. По мнению женщины, одного таланта артистке не достаточно — нужна и сильная протекция от постановщика.

«Чего тут ломаться? Если завтра ты придешь в театр, и написано: главная роль — это ты. Это так просто не бывает! За талант уже давно ничего не получишь», — заявила Васильева.

Актерам-мужчинам в этой ситуации, по мнению актрисы, пробиться проще, потому что их меньше. Правда, она тут же оговорилась, что речь идет о настоящих мужиках на сцене, которые не являются геями или «тетками» по характеру.

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