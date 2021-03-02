«Она должна подарить миру дочь!»: Ходченкова в облегающем боди поразила рельефностью фигуры

37-летняя актриса Светлана Ходченкова обладает непревзойденно длинными ногами. Свое достоинство она подает гордо, словно преподнося его поклонникам на блюде. Артистка примеряет смелые облегающие наряды, являясь в них в свет, а личный блог заполняет интригующими кадрами.

Очередной всплеск обсуждений в своем Instagram она спровоцировала, выставив фото в черном облегающем боди. Так оригинально звезда решила похвастаться новой сумочкой Bulgari трендового оттенка фуксии. Сейчас этот цвет, по словам Александра Васильева, переживает новый взлет популярности. И он практически всегда свидетельствует о смелости и неординарности своей хозяйки, привлекая к себе внимание.

И действительно, на модный аксессуар многие фолловеры обратили внимание, но не меньшей чести удостоилась фигура Светланы, а точнее, ее знаменитые ноги и тонкая талия на фоне округлых бедер.

«Боже, какая Ходченкова все-таки красивая! Она должна подарить миру дочь!», «Такие ноги волшебные», «Ноги длиной в километр», «Какая стройняшка обалденная!», «Ноги — огонь!» — отозвались пользователи Сети.

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