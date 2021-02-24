«Дают задор»: Васильев назвал модные оттенки сезона, на которые всегда реагируют мужчины

Давно известно, что только лишь цвет костюма может держать весь образ, украшая его и привлекая к себе внимание. Любительницы ярких оттенков могут порадоваться, в этом сезоне в тренде все тона фуксии. Чем они хороши, рассказал на «Модном приговоре» Первого канала Александр Васильев.

«Оттенки фуксии появились вместе с первым анилином, в конце 1859-х годов. Они очень долго шли в моду и по-настоящему стали доступны только в 1930-е годы, когда Эльза Скиапарелли ввела их в моду, добавив яркости. Она называла оттенки фуксии цветом shocking и предлагала женщинам одеваться именно в них. Сегодня опять эти тона популярны. Они дают женщине смелость, задор и большое мужское внимание», — заявил историк моды.

Эвелина Хромченко согласилась со своим коллегой, заметив, что представленный на подиуме комплект с пальто оттенка фуксии выглядит молодежно и смело. Героиня проекта стала выглядеть в нем более динамично, визуально сбросив несколько лет.

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