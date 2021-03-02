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«Ягодичный мостик»: Каменских в белых трусиках блеснула подтянутым «орешком»

Наливная фигурка украинской дивы не дает покоя ее мужской части подписчиков в микроблоге.

«Ягодичный мостик»: Каменских в белых трусиках блеснула подтянутым «орешком»
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских не перестает баловать поклонников пикантными снимками в мини-бикини. Так, на яхте украинская дива предстала в молочно-белых трусиках и крохотном лифе. Этот пляжный наряд едва ли скрывал прелести фигуры певицы, которая блеснула упругим «орешком» на зависть хейтерам. Мужская часть подписчиков Насти в микроблоге нашла этот кадр весьма и весьма провокационным. Выглядит Каменских просто восхитительно. При такой тонкой талии она может похвастаться шикарным бюстом и манящими линиями звездного тела.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в секси-бикини задорно оголила «орешек». Фото: Instagram.com/kamenskux

«Задыхаюсь от такой красоты», «Ауф! Это стиль собачки?!», «Ягодичный мостик», «Ух, в жар бросило», «Срочно, нужна капельница!!», «Озорница», «Такую гурию только во дворец султана», «Очень сексапильно», «Вау, Настюша, какие у вас персики», «Вкусная», «Шикарная фигура, все такое сочное», — пишут фолловеры.

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