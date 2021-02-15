«С таким бюстом дала бы фору и Брежневой»: Каменских в лимонном бикини озорно оголила упругую грудь

Настя Каменских, по мнению поклонников, вполне могла бы соперничать с Верой Брежневой за статус секс-символа. У девушки есть для этого все, что нужно: округлая грудь, изящные стройные бедра, манящий взгляд, упругий «орешек», очаровательная улыбка и конечно же миловидная внешность. Украинская дива счастлива в браке с рэпером Потапом. Однако уходить в декрет, впрочем как и экс-солистка группы «ВИА Гра», поп-дива не спешит. Она наслаждается путешествиями с возлюбленным, ей нравится быть с ним наедине.

На пляже Настя то и дело демонстрирует сексапильные бикини. На одном из снимков певица предстала в лимонном купальнике, озорно оголив упругую грудь. Выглядит поп-дива просто восхитительно.

«С таким бюстом дала бы фору и Брежневой», «Сладкая львица», «Вот это я понимаю дива», «Афродита на пляже», «С вас нужно картины писать», «Вы там Потапа разглядываете?!», «Все показала и бедра, и грудь», «Сладкая какая», «Фигурка улетная», «Настюша, просто загляденье», «Спелые вишенки», «Ух! Озорница», «Милашка», — пишут фолловеры.

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