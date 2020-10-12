«Могу, когда прет!»: рыжий из «Иванушек» похвастался шпагатной растяжкой

Андрей Григорьев-Апполонов, известный фанатам как рыжий из группы «Иванушки», в этом году с размахом отметил 50-летний юбилей. Кумир миллионов находится в прекрасной форме и не выглядит на свой возраст. Новое видео в Instagram, которым поделился певец, свидетельствует, что так было всегда.

Артист показал подборку эпизодов из своих выступлений и не только, где он исполняет шпагат. Вертикальный, горизонтальный, поперечный — звезде может позавидовать любой акробат. За всю карьеру, начиная с первого выхода на сцену в качестве модели, Григорьев-Апполонов мог похвастаться замечательной растяжкой.

«Могу, когда прет», — скромно подписал под видео артист.

«Волочкова отдыхает», «Супер!!! Андрей, ваш позитив не иссякнет никогда!!!», «Краш», «Супер», «Где то разволновалась Волочкова», «У меня сейчас была растяжка рта в улыбке. Круть», «Ну это шикарно!» — пишут восторженно поклонники.

Кстати, недавно артист рассказал, что его перепутали с сыном Кристины Орбакайте.