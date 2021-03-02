«Была невменяемой»: суд лишил Максакову элитной квартиры в центре Москвы

Оперная дива Мария Максакова после гибели мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, несколько лет проживала в Киеве. Вернувшись в Москву, певица громко заявила о себе, появившись на телеканалах и шоу со своей версией происходящих вокруг нее событий.

Так, единственное жилье в Москве, которое Максакова получила еще от отца, — элитную квартиру на Краснопресненской набережной, — суд изъял у Марии как вещдок. Дело в том, что заветная жилплощадь оказалась в руках мошенников после того, как звезда подарила ее своему новому мужу, Далхату Халаеву.

Позже Максакова заявила, что этот брак был фиктивным: так она хотела спасти квартиру после гибели Вороненкова, но, по ее признанию, попалась на удочку мошенников. Халаев переоформил недвижимость на своих знакомых, а те не заплатили и квартиру теперь не возвращают. На вопрос журналистов «Комсомольской правды», как Максакова угодила в такую схему, звезда призналась:

«По идиотизму своему. Как я еще могла там оказаться? От отчаяния, от горя, от того, что я была просто уже невменяемой. Вот в этом состоянии мною воспользовались очередные мошенники».

Сейчас Максакова добивается экспертизы, которая признает ее состояние невменяемым, чтобы расторгнуть сделку и вернуть элитное жилье.

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