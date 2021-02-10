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Максакова хочет пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы вернуть квартиру Вороненкова

Оперная дива пытается доказать, что в момент сделки не отдавала отчет своим действиям.

Максакова хочет пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы вернуть квартиру Вороненкова
Денис Вороненков и Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Оперная дива Мария Максакова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что ее ожидает в недалеком будущем психолого-психиатрическая экспертиза. Якобы ранее она не отдавала отчет своим действиям. Звезда пытается вернуть в свою собственность квартиру убитого мужа политика Дениса Вороненкова, которая расположена на Краснопресненской набережной.

Мария Максакова
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

В свое время Мария Максакова подарила квартиру своему фиктивному мужу Далхату Халяеву, который проживает в Нальчике. Он в свою очередь переоформил элитное жилье на своих земляков. Они обещали ему за нее деньги, но потом якобы обманули.

Интересно, что с Далхатом Халяевым оперная дива сейчас находится по одну сторону баррикад. Они объединились в борьбе за элитное жилье.

Напомним, что несколько дней назад Мария Максакова на время покинула Россию и улетела в Киев, где проживает с 2016 года. При этом она заверила, что это далеко не последний ее визит в родную страну. Она еще обязательно напомнит о себе.

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Далхат ХаляевДенис ВороненковКиевМария МаксаковаПрограмма "Пусть говорят"