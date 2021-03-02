«Наряжаемся в любовь»: Алсу в костюме цвета цикламена позировала в весеннем саду Дубая

Звезда обожает комфортную и стильную одежду, поэтому часто выбирает трендовый трикотаж.

Певица Алсу с мужем и детьми Новый год встретила в Дубае. Каникулы звездного семейства продолжаются, кажется, до сих пор, потому что первый день весны исполнительница тоже отметила на курорте. Красавица позировала в цветущем весеннем саду на фоне зелени.

Для фотосессии Алсу облачилась в яркий трикотажный костюм цвета цикламена — под стать первому дню весны. Девушка поделилась красивыми снимками с подписчиками в микроблоге и предложила:

«Наряжаемся в тепло, красоту и любовь», — подписала серию ярких снимков звезда.

Фолловеры пришли в восторг от весенней фотосессии певицы. Они поспешили заметить, как расцвела их любимица, и одарили ее комплиментами:

«Красавица», «Самая красивая девочка», «Вау, мой любимый цвет», «Алсу, какая ты потрясающая!!! Воплощение весны!», «Какой цвет насыщенный!», «Нереальная», — написали некоторые.

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