Ночные танцы: Алсу в трикотажном худи и без макияжа повеселилась у поющих фонтанов в Дубае

Многие звездные семьи предпочли встретить Новый год заграницей. Выбор хоть и невеликий, но достойный – Дубай или Мальдивы. Певица Алсу с мужем и тремя детьми решила провести отпуск в Арабских Эмиратах и до сих пор наслаждается отдыхом и летом на этом курорте.

Накануне красавица отправилась на прогулку к поющим фонтанам. Звезда вышла без макияжа, в незатейливом образе, состоящем их футболки и худи с капюшоном, который Алсу накинула на голову. В какой-то момент заиграла одна из любимых песен звезды, и девушка не удержалась, стала подпевать и приплясывать.

«Любите ли вы #ХолодноеСердце как люблю его я», — задалась вопросом Алсу.

Поклонники поспешили присоединиться к звезде и признались в любви этому анимационному фильму, покорившему не одно поколение. Не забыли фанаты и про комплименты любимице:

«Красавица», «Ты прелесть», «В моем понимании самая счастливая женщина во всех отношениях — Алсу!», «Как же хочется побольше такой Алсу», «Супер», — пишут люди.

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