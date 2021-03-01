«Из моих любимых»: Марина Зудина поделилась редким фото ныне покойного Олега Табакова

Актриса театра и кино Марина Зудина напомнила своей аудитории в Instagram о годовщине события, которое она считает одним из самых важных в жизни ее покойного мужа, известного актера, режиссера и педагога Олега Табакова.

Тридцать четыре года назад, в первый день весны, начал работать театр Олега Павловича, легендарная «Табакерка».

Марина Зудина обнародовала снимок покойного мужа, который, по ее признанию, является ее любимым. На нем Олег Табаков запечатлен на фоне театрального постера. Сам маэстро находится в прекрасном расположении духа и просто излучает позитив.

«Эта фотография из моих любимых! Сегодня, пожалуй, самый значительный праздник в жизни Олега Павловича! День рождения его театра! 1 марта 1987 года состоялось официальное открытие знаменитой «Табакерки», — написала Марина Зудина в Instagram.

Поклонники Марины Зудиной поблагодарили ее за напоминание о важном событии. А кое-кто признался, что прекрасно помнит тот мартовский день.

«Великие дела гениального мастера! Брависсимо!», «Будем помнить», «Я помню открытие! Это было событие в Москве», «С днем рождения, театр! Благодарного зрителя вам и процветания», — высказываются в Сети.

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