«Своих защитников рожаем сами»: Марина Зудина поделилась архивными кадрами сына от Олега Табакова

Марина Зудина в канун предстоящего праздника — Дня защитника Отечества — решила поздравить всех своих подписчиц. Актриса считает, что женщины тоже имеют прямое отношение к празднику, в который принято одаривать мужчин.

«Накануне праздника. Дорогие женщины, не знаю по поводу защиты Отечества, но своих защитников мы рожаем и воспитываем сами! Так что, это и наш праздник», — написала Марина Зудина в Instagram.

Публикацию она сопроводила видео, на котором показала несколько снимков из домашнего архива. На фотографиях запечатлен ныне покойный Олег Табаков с маленьким тогда сыном Павлом, Марина Зудина, прижимающая к себе сначала крошечного, а затем и подросшего наследника.

Кадры из домашнего архива умилили поклонников звездного семейства.

«Спасибо за фото», «Какие крутые фотки», «Красивая семья! А вы сияете. Марина, спасибо, что делитесь такими трогательными фотографиями», «Павел классный, у таких чудесных родителей это понятно», — высказываются в Сети.

Напомним Олег Табаков и его ученица Марина Зудина поженились в 1995 году после двадцати с лишним лет отношений. В браке родились двое детей — сын Павел и дочка Маша.

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