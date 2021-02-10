«Сочетание потрясающее»: Анфиса Чехова предстала в образе, который восхитил модного дизайнера

Анфиса Чехова активно следит за модными тенденциями. Она нередко примеряет новые образы, а результатами делится в своем Instagram. На этот раз телеведущая примерила классический образ в оттенках зеленого. Блузу с V-образным вырезом она дополнила короткой юбкой и туфлями-лодочками. Дизайнер Сергей Никулин разобрал аутфит специально для сайта Teleprogramma.pro и похвалил телеведущую.

«Анфиса порадовала, очень красивый образ. Сочетание зеленого и металлика – потрясающее, прям вау! Если брать по тенденциям, то довольно классический образ. Шелк был, есть и будет. Шелковая блуза является элементом базового гардероба, поэтому не имеет временных рамок. Сочетание туфлей, юбки, блузки и сумки – потрясающее. Анфиса, молодец!» — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин — выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019-го его работы были на выставке в Гостином Дворе.

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