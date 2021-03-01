«Просто бомба»: загорелая 45-летняя Канделаки в бикини блеснула пышной грудью

В то время как основная часть российского шоу-бизнеса отдыхала на Мальдивах и в Дубае, Тина Канделаки только готовилась к отпуску. И вот он настал, телеведущая отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. На берегу моря бизнесвумен позировала в черном бикини, блеснув пышным бюстом. Подписчикам при этом рассказала о том, как правильно загорать, используя различные средства.

«Просто бомба! Красивая какая! Классная!» — писали пользователи Сети.

Правда, некоторые уличили Тину в чрезмерном использовании программы для редактирования фото. К слову, это не первый раз, когда фанаты заявляют, что она слишком увлекается ретушью. Так, недавно хейтеры тоже засыпали Канделаки подобными комментариями. Тина решила не молчать и опубликовала видеоролик с фотосессии, на котором показала соблазнительные формы во всей красе.

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