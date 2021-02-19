«Про возраст напоминать не надо»: 45-летняя Тина Канделаки засветила девичью грудь

Популярная телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки не так давно отметила свое 45-летие. В свои годы звезда выглядит невероятно юной и свежей красоткой. Все это благодаря дисциплине, жесткому режиму дня и питания, регулярным физическим нагрузкам и постоянному уходу за собой.

Тина Канделаки часто рассказывает и своих бьюти-секретах, которые помогают ей выглядеть сногсшибательно и демонстрировать свою прекрасную форму на фото и видео в Instagram.

Тина Канделаки поделилась дерзким кадром, на котором засветила свою аккуратную грудь в черном бюстгальтере, имеющем необычное оформление. Вместо лямочек – красивые черные пересекающиеся ленты с черной бабочкой.

«Скажем «нет» ханжеству. Про возраст напоминать тоже не надо, пятница – она и в 45 пятница», — подписала видео Тина Канделаки.

Стоит отметить, что грудь Тины больше напоминает девичьи формы нежели бюст взрослой женщины, родившей двоих детей.

Поклонники Канделаки признались, что у них и в мыслях нет критиковать ее за смелость, только – восхищаться красотой.

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