«Вот так тело!»: Лопырева подчеркнула изгибы фигуры облегающим спортивным костюмом

Недавно стало известно, что Виктория Лопырева получила высокую должность в Москве. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России. А пока наслаждается отдыхом в Дубае, совмещая приятное с полезным. В своем Instagram модель поделилась снимком, на котором занимается спортом. Виктория выбрала облегающий костюм бежевого оттенка, который подчеркнул все изгибы ее фигуры.

«Красавица! Очень классно! Красота! Вот так тело! Сногсшибательная просто! Какая классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в 2019 году Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Недавно он стал чиновником в республике Коми. Пара воспитывает сына Марка Лионеля, которому недавно исполнилось два года.

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