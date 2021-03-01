«Уютные мякушки»: Ольга Шелест облачила дочерей в костюмы цвета какао для загородной поездки

Известная телеведущая Ольга Шелест вместе с мужем Алексеем Тишкиным воспитывают дочерей-погодок – семилетнюю Музу и шестилетнюю Айрис.

Звездная мама много времени уделяет наследницам. Девочки учат два языка – английский и испанский. К своему возрасту Муза и Айрис хорошо умеют читать, писать и говорить на родном, русском, языке. Ольга Шелест прикладывает максимум усилий к тому, чтобы ее наследницы росли гармонично развитыми личностями.

Последние выходные зимы вся семья, включая прелестного домашнего питомца породы красный хилер, провела за городом. Ольга Шелест делилась в сторис Instagram фрагментами отдыха на природе. А затем показала фото дочерей и собаки в салоне автомобиля, уже усадив детей и питомца в машину для поездки домой.

«В тесноте, да не в обиде», — подписала снимок Ольга Шелест.

Дочери телеведущей облачены в уютные костюмы цвета какао известного бренда и яркие шапки с помпонами. Звезда поблагодарила производителей за теплые и комфортные вещи для наследниц.

«Спасибо за то, что упаковали моих детей в такие уютные мякушки», — добавила Ольга Шелест.

Аудитория телеведущей поблагодарила ее за позитивное фото, которое хочется рассматривать.

«Глазки красивые у деток ваших. И у собакен – тоже. Глаза просто нереальные»,

«Картина, корзина, картонка, ну и собачонка», «Девчонки супер, а особенно хорош песель», — высказываются в Сети.

Смотрите также